Брюссель, , 06:13 — REGNUM Пересмотр своей позиции по Украине в пользу скорейшего завершения боевых действий начали Германия, Италия и Франция. Об этом написал 27 мая внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Депетрис отметил, что позиция Германии Италии и Франции совпадала с мнением Великобритании, США, Польши и стран Прибалтики, которые выступали за «стратегическое поражение» России. Однако сейчас три ведущие европейские державы сменили риторику и озаботились как можно более скорым завершением боевых действий на территории Украины.

Обозреватель напомнил и о заявлении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который выступил за начало переговоров между Москвой и Киевом в ближайшие месяцы, «чтобы избежать потрясений, которые будет сложно преодолеть». По мнению аналитика, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит учесть сценарий, при котором европейские страны могут перестать поддерживать Киев.

«Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но по мере затягивания боевых действий он не может не учитывать такой сценарий, при котором некоторые западные лидеры, которые сейчас являются убежденными сторонниками Украины, начнут пересматривать свою политику», — сделал вывод Депетрис.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Греции и Кипра выступили против ускорения процедуры приёма Украины в Евросоюз.

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