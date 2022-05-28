Херсон, Украина, , 06:12 — REGNUM Выпускники школ Херсонской области планируют поступать в российские вузы, если им представится такая возможность, заявил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я знаю, что для Украины, для освобожденных территорий есть определенная льгота при поступлении. Над этим сейчас идет работа на всех уровнях», — приводит его слова ТАСС.

Стремоусов добавил, что в настоящее время администрация озабочена вопросами выдачи аттестатов об окончании школы, а также создания условий для поступления выпускников. Также прорабатывается вариант со сдачей ЕГЭ в школах Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что освобожденные от киевских карателей территории Украины перейдут на российский телефонный код «+7». Уточнялось, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске продают пакеты связи от российских сотовых операторов.