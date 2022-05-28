Херсон, 28 мая, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Выпускники школ Херсонской области планируют поступать в российские вузы, если им представится такая возможность, заявил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Я знаю, что для Украины, для освобожденных территорий есть определенная льгота при поступлении. Над этим сейчас идет работа на всех уровнях», — приводит его слова ТАСС.

Стремоусов добавил, что в настоящее время администрация озабочена вопросами выдачи аттестатов об окончании школы, а также создания условий для поступления выпускников. Также прорабатывается вариант со сдачей ЕГЭ в школах Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что освобожденные от киевских карателей территории Украины перейдут на российский телефонный код «+7». Уточнялось, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске продают пакеты связи от российских сотовых операторов.