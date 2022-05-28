Курган, 28 мая, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков за 2021 год увеличил свои доходы на 122 тысячи рублей. Это следует из сведений о доходах, расходах и имуществе главы Зауралья, опубликованных на сайте правительства региона.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

Вадим Шумков, согласно декларации, за 2021 год получил доходы размером 4 млн 122 тысячи рублей. В 2020 году было ровно четыре миллиона рублей. Как и прежде, Шумков владеет двумя земельными участками 12,5 и 12 соток, двумя жилыми домами на 35,8 и 342,4 кв. м, двумя квартирами на 73,8 кв. м и 45,4 кв. м, двумя нежилыми помещениями на 119 и 206 «квадратов».

Супруга Вадима Шумкова кратно увеличила доходы. В 2021 году они составили 2,7 млн рублей, тогда как годом ранее они составляли 245 тыс. рублей. В её собственности есть автомобиль BMW X5, земельный участок на 12,5 соток, жилой дом площадью 36,1 кв. м, а также две квартиры на 31,5 кв. м и 60,2 кв. м. Годом ранее у неё не было квартиры на 60 «квадратов».

Разбогатели и дети губернатора Курганской области, получившие в 2021 году доход по 102 тысячи рублей каждый.