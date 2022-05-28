Екатеринбург, , 06:00 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 48-летнюю гражданку США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Женщина родилась в Екатеринбурге. Её подозревают в поджоге нового автомобиля «Лексус», принадлежавшего её бывшему бизнес-партнёру. Также полицейские не исключают других преступных эпизодов.

Преступление было совершено ночью 22 мая на ул. Победы. Размер ущерба превысил 3 млн рублей. 25 мая гражданку поймали в аэропорту «Кольцово» во время посадки на самолёт.

Задержанная признала за собой вину. Теперь она изолирована от общества.