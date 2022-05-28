Москва, , 06:00 — REGNUM В субботу, 28 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве. ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 29 мая в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +7… +9 °C.

Ветер юго-западный 5−11 м/с, на порывах — до 15 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +13… +18 °C днём. Ночью — +4… +9 °C.

В воскресенье, 29 мая, днём в столице ожидается +16… +18 °C, по области +14… +19 °C, переменная облачность, небольшой дождь, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на полноценный летний режим погода в Москве начнёт перестраиваться с 29 мая.

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