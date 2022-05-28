Поти, Грузия, , 16:59 — REGNUM На заводе по переработке металлолома в западногрузинском портовом городе Поти произошёл сильный взрыв, сообщает 27 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Взрыв Luc Viatour

Взорвался резервуар с карбидом. В результате аварии никто не пострадал, но сильное давление повредило стены и потолок жилого здания рядом с заводом. В здании проживают 13 семей, которые уже давно требуют выселения из-за проживания в опасных для здоровья условиях. По словам жителей, в результате обследования у проживающих там детей в крови было высокое содержание железа.

В результате взрыва также была повреждена одна печь завода.