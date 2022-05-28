Пхеньян, 28 мая, 2022, 05:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 88 520 человек с симптомами «неизвестной лихорадки» было зарегистрировано властями в Северной Корее. Об этом 28 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Прирост новых случаев заражения лихорадкой за сутки впервые с 12 мая оказался ниже 100 тысяч. В течение недели наблюдалась стойкая тенденция на снижение уровня заболеваемости в стране.

Общее количество пациентов с симптомами лихорадки с конца апреля составило более 3,36 млн. Предполагается, что власти КНДР учитывают в статистике всех пациентов с симптомами лихорадки в связи с отсутствием возможностей по массовому тестированию населения на коронавирусную инфекцию. Не сообщается и о вакцинации жителей КНДР от коронавируса.

Из общего числа заразившихся лихорадкой выздоровели 3,15 млн жителей Северной Кореи, 203 тыс. пациентов проходят лечение. О новых случаях летального исхода среди пациентов с лихорадкой не сообщается, их число осталось неизменным — 69 случаев с конца апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 105 тыс. пациентов с симптомами лихорадки, выявленных за сутки в Северной Корее.