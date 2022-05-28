Берлин, 28 мая, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Серьёзный дефицит материалов, вызванный событиями на Украине и ограничениями, введёнными в КНР в связи с распространением COVID-19, обеспокоил Союз машиностроителей Германии (VDMA). Об этом сообщил глава VDMA Карл Хойсген в опубликованном 28 мая интервью газете Welt am Sonntag.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Хойгсен уточнил, что по всей вероятности, VDMA придётся скорректировать годовой прогноз роста производства в связи с резким ухудшением ситуации за последнее время. Такой шаг, по словам Хойсгена, обоснован возрастанием количества рисков, вызванных ситуацией вокруг Украины, карантинными мерами в Китае и высоким уровнем инфляции вкупе с нарушением цепочки поставок. При этом, по словам Хойсгена, ситуация в Китае сказалась на отрасли значительно сильнее, чем остальные факторы, в том числе и украинский кризис.

«В начале года мы ожидали семипроцентного роста на 2022 год, который затем пришлось скорректировать до 4% в марте. Но даже этот уровень больше не может поддерживаться», — указал глава VDMA.

Хойсген отметил, что больше всего компании обеспокоены дефицитом материалов. В первую очередь, речь идёт о нехватке полупроводников и ряда других электронных компонентов, но наблюдается резкое ухудшение ситуации и относительно поставок пластмасс и металлов.

Глава VDMA пояснил, что на заводы в Германии не поступают материалы из Азии и, по его прогнозам, дефицит этих материалов вскоре будет ощущаться повсюду.

Кроме того, Хойсген добавил, что машиностроительная отрасль весьма обеспокоена ситуацией с возможной отменой поставок газа из России.

«Газовое эмбарго приведет к еще большей нагрузке на цепочки поставок, так что многие детали внезапно перестанут быть доступными. Тогда наши заводы тоже остановятся», — пояснил глава Союза машиностроителей Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии посчитали недостаточной заполненность газохранилищ.