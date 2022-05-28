Степанакерт, , 16:53 — REGNUM Реформа конституционного строя в Нагорном Карабахе направлена лишь на сглаживание острых углов среди политических сил. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Официально это обосновывается тем, что существуют множество вызовов, которые нужно решать более гибко, а смена формы правления направлена именно на решение этих проблем. Однако стоит отметить, что ситуация вокруг Арцаха, в том числе и внутриполитические вопросы сегодня во многом зависят от ситуации на границе. Безопасность населения Арцаха и общая стабильность там обеспечивается российскими миротворцами, поэтому подобные изменения, на мой взгляд, не являются чем-то насущным, а больше имеют целью повлиять на внутриполитические расклады внутри элит, которые не разделяют позицию президента НКР

Араика Арутюняна

и и премьер-министра Армении

Никола Пашиняна

, особенно после последнего брюссельского визита премьера Пашиняна. Смена формы правления — инициатива Арутюняна, которая направлена на сглаживание острых углов среди политических сил. Думаю, что население Арцаха сегодня имеет заинтересованность лишь в том, чтобы российские миротворцы оставались там без всяких временных ограничений и обеспечивали бы безопасность местных жителей. До президентских выборов 2024 года ещё есть много времени, а международная обстановка постоянно меняется и находится в турбулентной зоне, поэтому я думаю, что в меньшей степени президент Арцаха сейчас должен думать о своем политическом будущем и должен заниматься вопросами вместе с властями Армении, которые определять завтрашний день Арцаха.

Арман Гукасян