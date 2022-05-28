Вашингтон, 28 мая 2022, 05:17 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Японии и Южной Кореи Ёсимаса Хаяси и Пак Чин выступили с совместным заявлением, в котором осуждаются последние ракетные пуски КНДР. Документ 27 мая был распространён пресс-службой Госдепартамента США.
США и союзники в заявлении подчеркнули свою готовность возобновить контакты с Пхеньяном без выдвижения каких-либо предварительных условий.
Ранее представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза организации заявила, что Северная Корея сможет и дальше развивать свою ядерную программу из-за решения России и Китая наложить вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американской резолюции, касающейся введения новых санкций против КНДР. Позднее Соединённые Штаты объявили о самостоятельном введении таких санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия считает недопустимой любую военную активность, которая угрожает Корейскому полуострову и странам Северо-восточной Азии.
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