Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Японии и Южной Кореи Ёсимаса Хаяси и Пак Чин выступили с совместным заявлением, в котором осуждаются последние ракетные пуски КНДР. Документ 27 мая был распространён пресс-службой Госдепартамента США.

Запуск. КНДР Haz.de

США и союзники в заявлении подчеркнули свою готовность возобновить контакты с Пхеньяном без выдвижения каких-либо предварительных условий.

пресс-службой Госдепартамента США «США, Республика Корея и Япония решительно осуждают последние запуски КНДР баллистических ракет, обязуются укреплять трёхстороннее сотрудничество в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова и полного выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, а также подчёркивают продолжающуюся открытость к встречам с КНДР без предварительных условий».

Ранее представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза организации заявила, что Северная Корея сможет и дальше развивать свою ядерную программу из-за решения России и Китая наложить вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американской резолюции, касающейся введения новых санкций против КНДР. Позднее Соединённые Штаты объявили о самостоятельном введении таких санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия считает недопустимой любую военную активность, которая угрожает Корейскому полуострову и странам Северо-восточной Азии.

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