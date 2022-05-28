Москва, 28 мая, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Информацию о скрытых в европейских банках счетах экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, покинувшего Россию, проверят российские силовики. Об этом 28 мая сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Уточняется, что силовые структуры начали опрос свидетелей из окружения Чубайса. По предварительным данным, сумма иностранной валюты на счетах экс-главы «Роснано» в европейских банках может достигать нескольких миллиардов.

Соблюдая тайну следствия, источники не раскрыли, в каких банках могут храниться достаточно внушительные денежные суммы. Отмечается, что есть подозрения, что денежные средства, возможно, были получены незаконным путём.

Официальных комментариев российских силовых структур по данному поводу ТАСС не приводит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества.