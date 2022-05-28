Красноярск, 28 мая, 2022, 04:52 — ИА Регнум. В субботу, 28 мая, в Красноярске небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +19… +21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Май. Яблони

В 08:30 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 28 на 29 мая ожидается до +7… +10 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В воскресенье, 29 мая, в Красноярске до +20… +23 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +10… +14 °C, дождь.

В понедельник, 30 мая, в Красноярске ожидается до +17… +21 °C днём и до +11… +12 °C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 28–29 мая в центральных районах Красноярского края и в Хакасии ожидаются заморозки до −2 °C.

28–30 мая в центральных и южных районах Красноярского края, на востоке Эвенкийского муниципального района (МР), в Хакасии и в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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