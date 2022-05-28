Токио, , 04:40 — REGNUM Проявлением неуважения к истории российско-японских взаимоотношений назвал посол России в Японии Михаил Галузин решение властей Нагасаки не приглашать российских представителей на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Соответствующее заявление 27 мая было размещено от имени посла пресс-службой посольства в социальных сетях.

Статуя мира в Нагасаки varvara.wordpress.com

Галузин напомнил, что Россия уже выразила своё негативное отношение к решению властей Хиросимы, которые приняли решение не приглашать представителей России и Белоруссии на ежегодную церемонию памяти жертв атомных бомбардировок. Точно так же, отметил дипломат, Россия относится и к решению властей Нагасаки, повторившим недружественный шаг мэрии Хиросимы.

Кроме того, посол России в Японии подчеркнул, что власти Нагасаки «продемонстрировали еще и неуважение к позитивным страницам истории российско-японских связей, которые во многом ассоциируются с Нагасаки, сыгравшим во второй половине XIX века важную роль в становлении двустороннего общения». Российский дипломат указал, что о позитивных страницах истории двусторонних связей свидетельствуют могилы российских граждан в Нагасаки, которые бережно обустраивают местные активисты и российская дипмиссия в Японии.

Напомним, 26 мая агентство Kyodo сообщило, что администрация Нагасаки приняла решение не приглашать представителей Российской Федерации и Белоруссии на церемонию памяти жертв атомных бомбардировок.

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