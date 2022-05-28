Сеул, , 04:28 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 14 398 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

Из них 45 прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что уже три дня подряд в Южной Корее выявляют менее 20 тыс. инфицированных ежесуточно. При этом в стране число пациентов, находящихся в критическом состоянии, снизилось до 196 человек. Это рекордно низкий показатель за прошедшие десять месяцев.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 067 669. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 36 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 139 человек.