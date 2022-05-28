Улан-Удэ, , 04:25 — REGNUM Житель Бурятии напал с ножом на сотрудника полиции, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

«27 мая медицинский работник ГБУЗ ЦРБ «Тункинская» совместно с двумя участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Тункинский» прибыли в село Нуган для сопровождения ранее неоднократно судимого 20-летнего местного жителя в психиатрическую больницу Улан-Удэ», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что мужчина скрылся, а затем напал на одного из сотрудников полиции, которому нанес несколько ударов ножом. Позднее нападавшего задержали у реки Иркут. По факту нападения на сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая жителя города Маркса в Саратовской области, напавшего на полицейского в феврале, приговорили к шести месяцам лишения свободы. 7 февраля он нарушал общественный порядок и ударил сотрудника полиции головой в лобную область.