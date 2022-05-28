Банги, , 04:13 — REGNUM Законопроект об отмене смертной казни в Центральноафриканской Республике (ЦАР) принят парламентом страны, 27 мая сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление спикера законодательного органа Матье Саранджи.

ЦАР European Commission DG ECHO

Голосование по инициативе проходило в упрощенном порядке с использованием аккламации — через неформальную реакцию парламентариев. Далее законопроект должен поступить на подпись президенту республики Фостену Туадере.

Смертная казнь не применялась в ЦАР с 1981 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе смертная казнь была отменена в Папуа — Новой Гвинее. В стране к смерти приговорены 14 заключенных.

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