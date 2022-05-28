Манагуа , 28 мая, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Стремление властей США навязать свою позицию всему миру, в том числе России и Китаю, назвал «моментом шизофрении» президент Никарагуа Даниэль Ортега. Соответствующее заявление политик сделал 27 мая на саммите Боливарианского альянса для народов Америки- Торгового соглашения народов (ALBA-TCP), которое проходит в Гаване.

Bolsadenoticias.com.ni Даниэль Ортега

По словам никарагуанского лидера, в Белом доме решили, что пришёл момент для установления гегемонии США на всей планете. Ортега отметил, что речь идёт не только об установлении доктрины Монро, а о желании навязать свою позицию по ключевым вопросам другим странам, в том числе России и Китаю.

«Я бы сказал, что они переживают момент шизофрении, думая, что пришло время господства над всей планетой, и не понимают, что это уже невозможно», — добавил президент Никарагуа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо призвал империалистические страны оставить его страну в покое.