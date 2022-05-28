Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Действующая администрация США должна использовать все ресурсы, чтобы защитить детей от повторения массовой стрельбы, которая произошла в школе американского города Ювалде (штат Техас). Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп 27 мая входе выступления на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что на такие вопросы не надо жалеть средств и напомнил о недавнем решении Вашингтона предоставить Киеву $40 млрд. Кроме того, Трамп отметил, что США выделили «миллиарды долларов» на войны, которые велись в Ираке и Афганистане, но Вашингтон не извлек из этого выгод.

Экс-президент подчеркнул, что власти обязаны сделать безопасными американские школы прежде чем пытаться строить государственность за рубежом. Он добавил, что граждане США также «не должны лишаться оружия лишь потому, что зло существует».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в городе Ювальде 18-летний местный житель открыл стрельбу в начальной школе, из-за чего погибли убив 19 детей, учитель и еще один взрослый.

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