Афины , 28 мая, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Против ускоренного порядка приёма Украины в Евросоюз выступили Греция и Кипр. Об этом 27 мая сообщает новостной портал Euractiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По данным портала, полученным от источников в МИД Греции, правительство страны настаивает на соблюдении всех процедур, предусмотренных для вступления нового государства в Евросоюз. В Греции указали на статью 49 договора о Евросоюзе, которая регламентирует порядок вступления в ЕС.

При этом Греция настаивает на приоритетности процесса вступления в Евросоюз западнобалканских государств, этому процессу придаётся в стране особое значение.

Сходную позицию занимает и правительство Кипра, настаивающее на строгом соблюдении всех процедур вступления в Евросоюз, прописанных в соответствующем договоре. Власти островного государства считают важным соблюдение обычного порядка вхождения в сообщество европейских стран и призывают учесть в первую очередь интересы стран Западных Балкан, уже предпринявших большие шаги для вступления в ЕС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Молдавия стремится стать страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, но опасается, что о ней забудут из-за событий на Украине.