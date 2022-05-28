Москва, , 03:22 — REGNUM Облачная погода с прояснениями и с небольшими дождями ожидается 28 мая в Москве и в Московской области. Об этом можно узнать на сайте Гидрометцентра России.

Весна Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В первый выходной день 28 мая воздух в Москве прогреется до +14…+16 градусов днём, ночью будет прохладнее, до +7…+9 градусов. Во второй половине дня в городе ожидается небольшой дождь, местами он усилится до умеренного.

Ветер будет дуть преимущественно юго-западный, его скорость составит 6-11 м/сек, скорость отдельных порывов будет достигать 15 м/сек.

Атмосферное давление днём составит 737 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на летний режим погода в Москве начнёт перестраиваться с 27 мая.

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