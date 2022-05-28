Милан, Италия, 28 мая 2022, 03:03 — REGNUM Российская оперная певица Анна Нетребко снова выступила на сцене всемирно известного миланского оперного театра «Ла Скала». Об этом 27 мая сообщило агентство ANSA.
Уточняется, что концерт с участием Нетребко состоялся 27 мая. Со сцены прозвучали партии из произведений авторства разных композиторов, в том числе и из произведений русских композиторов. Отмечается, что публика очень тепло приняла российскую исполнительницу.
Дебют Нетребко на сцене оперного театра «Ла Скала» состоялся в 1998 году, певица участвовала и в постановках, которыми театр отрывал сезон, в том числе в 2021 году. Ожидалось участие артистки в постановке оперы «Адриана Лекуврер», но певица после начала спецоперации российских войск на Украине приняла решение приостановить свою профессиональную деятельность и от выступления в «Ла Скала» отказалась.
Певица заявила на своей странице в социальных сетях, что хотела бы скорейшего мира, но при этом не считает правильным принуждение артистов публично высказывать свои политические взгляды. Позицию Нетребко на Западе посчитали «недостаточно жёсткой» и певица была отстранена от работы на нескольких престижных музыкальных площадках. В частности, партию Турандот, которую должна была исполнять Нетребко в театре «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, в итоге отдали украинской певице Людмиле Монастырской.
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