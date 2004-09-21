Милан, Италия, 28 мая, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Российская оперная певица Анна Нетребко снова выступила на сцене всемирно известного миланского оперного театра «Ла Скала». Об этом 27 мая сообщило агентство ANSA.

Simon Wedege Petersen Анна Нетребко

Уточняется, что концерт с участием Нетребко состоялся 27 мая. Со сцены прозвучали партии из произведений авторства разных композиторов, в том числе и из произведений русских композиторов. Отмечается, что публика очень тепло приняла российскую исполнительницу.

Дебют Нетребко на сцене оперного театра «Ла Скала» состоялся в 1998 году, певица участвовала и в постановках, которыми театр отрывал сезон, в том числе в 2021 году. Ожидалось участие артистки в постановке оперы «Адриана Лекуврер», но певица после начала спецоперации российских войск на Украине приняла решение приостановить свою профессиональную деятельность и от выступления в «Ла Скала» отказалась.

Певица заявила на своей странице в социальных сетях, что хотела бы скорейшего мира, но при этом не считает правильным принуждение артистов публично высказывать свои политические взгляды. Позицию Нетребко на Западе посчитали «недостаточно жёсткой» и певица была отстранена от работы на нескольких престижных музыкальных площадках. В частности, партию Турандот, которую должна была исполнять Нетребко в театре «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, в итоге отдали украинской певице Людмиле Монастырской.