Москва, 28 мая, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров на российской территории за минувшие сутки возросла на 30%, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

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«За прошедшие сутки 27 мая 2022 года в России ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 6 112 га», — отметили в ведомстве.

Уточняется, по данным за 28 мая, на российской территории продолжают действовать 79 природных пожаров общей площадью 60 830 гектаров. Сутками ранее огнем было охвачено 46 303 гектара. Таким образом, общее площадь лесных пожаров в стране увеличились на 30%.

Наиболее масштабные лесные пожары в настоящее время зафиксированы в Красноярском и Забайкальском краях, а также в Иркутской области. На эти регионы России приходится более половины площадей леса, охваченных огнем. Также крупные возгорания зафиксированы в Туве и Томской области.

Отмечается, что в ликвидации лесных пожаров задействованы 3 783 человека и 534 единицы спецтехники. К тушению пожаров также привлекли 37 воздушных судов.