Москва, , 02:31 — REGNUM Российские пограничники организованно действует на участках государственной границы в рамках проведения специальной военной операции на Украине, заявил президент России Владимир Путин 28 мая в видеообращении по случаю Дня пограничника.

Граница Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он также поздравил всех сотрудников подразделения с их профессиональным праздником.

«Поздравляю личный состав, гражданский персонал и, конечно, ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что бойцы Погранслужбы выявляет боевиков и помогает в пропуске эвакуированных жителей Донбасса. Вместе с тем президент подчеркнул, что пограничники должны «эффективно и профессионально» решать весь комплекс других, крайне ответственных задач, включая сферу обеспечения экономической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая сообщил первый заместитель директора ФСБ и руководитель Погранслужбы генерал армии Владимир Кулишов заявил, что российские пограничники выявили среди беженцев, которые направляются в Россию с Украины и из Донбасса, около 250 украинских боевиков.

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