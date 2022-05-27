Вашингтон, 28 мая, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Американскую авиабазу Баграм в Афганистане в ближайшее время может занять Китай, если уже не занял. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп 27 мая в ходе выступления на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне (штат Техас).

Mark J. Terrill Трамп

Трамп уточнил, что в авиабазу Баграм в Афганистане США вложили миллиарды долларов и её сохраняли не для Афганистана, а из-за удобного расположения, в непосредственной близости к Китаю.

«Это отличная авиабаза, мы вложили в нее миллиарды долларов. Мы сохраняли ее не для Афганистана, мы сохраняли ее потому, что она на расстоянии одного часа до места, где Китай делает ядерное оружие. Но мы ушли всего за одну ночь», — пряснил Трамп.

По мнению Трампа, авиабазу Баграм в скором времени займет Китай, если уже не сделал этого.