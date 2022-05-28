Москва, , 09:20 — REGNUM В Международный день защиты детей 1 июня 2022 года в Москве запланирован Большой фестиваль школ искусств. Об этом 28 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Парк «Зарядье» Zaryadyepark.ru

По её словам, в рамках праздничной программы лучшие коллективы учебных заведений, лауреаты международных и всероссийских конкурсов выступят с программой в парке «Зарядье». Концерты и мастер-классы пройдут с 10:00 до 21:00.

«Центральной площадкой фестиваля станет главная сцена «Зарядья». Вместе с юными талантами из московских школ искусств выступят именитые артисты — танцоры и музыканты. Помимо концертной программы, гостей ждут творческие занятия», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва заработала на туризме свыше 716 млрд рублей — Сергунина