Гонолулу, США, , 02:12 — REGNUM Три человека, включая 15-летнего подростка, получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в ходе выпускного в американском городе Гонолулу (штат Гавайи). Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Гонолулу. Гавайи

Сообщается, что стрельба произошла в городском парке Томас-сквер. По словам очевидцев, в парке собрались семьи и школьники, чтобы отметить выпускной вечер, они запускали фейерверки. Во время этого к толпе приблизился мужчина и открыл огонь из стрелкового оружия. В результате стрельбы пострадали три человека. Полиция отмечает, что в ходе расследования уже задержаны трое подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в округе Монтерей города Сисайд (штат Лос-Анджелес, США) произошла стрельба. Отмечалось, что один из жильцов открыл огонь по сотрудникам полиции, приехавшим его выселять. О пострадавших не сообщалось.