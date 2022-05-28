Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Бывший глава Белого дома Дональд Трамп высказал предположение, согласно которому ему вновь может удаться стать американским президентом. Об этом политик заявил в ходе выступления на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в городе Хьюстон (штат Техас).

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-глава государства отметил, что в случае избрания будет жестко бороться с насильственными преступлениями и больше не позволит местным властям проявлять инициативу в подобных вопросах так, как он делал в период беспорядков, охвативших Соединенные Штаты в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Дональд Трамп заявил, что он уже якобы два раза выигрывал выборы президента США и не исключил, что ему будет необходимо сделать это вновь.

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