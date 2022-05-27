Каир, 28 мая, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на автодороге на северо-востоке Египта, сообщает газета Ahram.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, после столкновения у легковушки взорвался кислородный цилиндр, что вызвало пожар. В результате ДТП погибли семеро человек — они не смогли выбраться из транспортных средств и сгорели заживо. Теперь дорожной аварией занимается полиция. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая автомобиль с пассажирами вылетел с дороги на западе Уганды. По версии полиции, причиной аварии стало лопнувшее колесо легковушки. В результате ДТП погибли пятеро человек.