Краснодар, , 01:37 — REGNUM Пляжи Черноморского побережья откроются для купания в середине июня, когда морская вода прогреется до +20 °C. Об этом 28 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анапа Artem Topchiy

приводит ТАСС слова Вильфанда «Купальный сезон на Черноморском побережье начнётся в середине июня. К этому времени температура воды должна приближаться к +20 °C».

По его словам, детям комфортно купаться при более высокой температуре воды, поэтому для них сезон необходимо открывать на 7−10 дней позднее.

В настоящее время самая тёплая вода в Туапсе, Анапе и Геленджике — на пляжах этих городов море прогрелось до +17 °C. В Сочи и Евпатории — до +16 °C, в Ялте, Феодосии и Алуште — до +11… +12 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на полноценный летний режим погода в Москве начнёт перестраиваться с 29 мая.

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