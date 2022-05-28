Берлин, , 01:28 — REGNUM Заполненность газохранилищ посчитали «недостаточно хорошей» на случай, если Германии в краткосрочной перспективе придётся получать меньше российского газа. Об этом 27 мая сообщила радиостанция Deutschlandfunk.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что по данным, полученным от главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, по состоянию на 27 мая газохранилища ФРГ заполнены на 46,4%. Отмечается, что это больше, чем в предыдущие годы.

В ФРГ с 30 апреля действует закон об энергетическом хозяйстве, который обязывает операторов подземных хранилищ (ПХГ) поддерживать минимальный объём газа перед началом отопительного сезона. Все операторы ПХГ по закону обязаны к 1 октября заполнить хранилище на 80%, к 1 ноября — до 90%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что все дополнительные издержки, которые понесет ФРГ при переходе с российского природного газа на американский СПГ, будут распределены на конечного потребителя.

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