Берлин, 28 мая, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Заполненность газохранилищ посчитали «недостаточно хорошей» на случай, если Германии в краткосрочной перспективе придётся получать меньше российского газа. Об этом 27 мая сообщила радиостанция Deutschlandfunk.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Уточняется, что по данным, полученным от главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, по состоянию на 27 мая газохранилища ФРГ заполнены на 46,4%. Отмечается, что это больше, чем в предыдущие годы.

В ФРГ с 30 апреля действует закон об энергетическом хозяйстве, который обязывает операторов подземных хранилищ (ПХГ) поддерживать минимальный объём газа перед началом отопительного сезона. Все операторы ПХГ по закону обязаны к 1 октября заполнить хранилище на 80%, к 1 ноября — до 90%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что все дополнительные издержки, которые понесет ФРГ при переходе с российского природного газа на американский СПГ, будут распределены на конечного потребителя.