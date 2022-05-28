Киев, , 01:27 — REGNUM Бывший украинский президент Петр Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу, сообщается в телеграм-канале пограничной службы Украины.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации ведомства, политик прибыл на личном автомобиле в пункт пропуска «Рава-Русская» во Львовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о том, что задержанный ею оппозиционный депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил на допросе, что Петр Порошенко был инициатором незаконной приватизации трубопровода «Самара — Западное направление».

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