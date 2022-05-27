Киев, 28 мая, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Бывший украинский президент Петр Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу, сообщается в телеграм-канале пограничной службы Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По информации ведомства, политик прибыл на личном автомобиле в пункт пропуска «Рава-Русская» во Львовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о том, что задержанный ею оппозиционный депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил на допросе, что Петр Порошенко был инициатором незаконной приватизации трубопровода «Самара — Западное направление».