Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Картина «Топ Ган: Мэверик» американского режиссёра Джозефа Косински («Обливион») продемонстрировала лучший старт в истории студии Paramount. Об этом сообщило издание Deadline 27 мая.

Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» Кадр из трейлера

Так, лента сумела собрать $19,3 млн в рамках предварительных показов в США. К слову, подобные сборы также стали самым кассовым стартом в День памяти.

Напомним, что премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» состоялась в США 24 мая 2022 года. Главную роль в проекте исполнил Том Круз.

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