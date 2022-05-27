Женева, Швейцария, 28 мая, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Число возможных выявленных случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения среди детей в мире достигло 650, сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 27 мая.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

Распространение болезни, которое началось в первой декаде апреля, затронуло 33 страны. Отмечается, что 9 заболевших умерли, а 38 пациентам провели операцию по трансплантации печени.

Больше всего случаев приходится на европейские страны — 374. При этом 34% из них зафиксированы в Великобритании. Кроме того, в ВОЗ подчеркнули, что три четверти всех пациентов имеют возраст не старше 5 лет. Специалисты организации продолжают работу по установлению этиологии заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что в стране скончались шесть детей с подозрением на заболевание острым гепатитом, происхождение которого неизвестно.