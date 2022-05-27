Абадан, Иран, 28 мая, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Число жертв обрушения 10-этажного здания в иранском городе Абадан выросло до 24 человек, сообщает агентство ISNA.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

По его данным, в результате трагедии погибли 24 человека, еще 37 получили травмы различной степени тяжести. При этом уже 34 пострадавших выписали из больниц с выздоровлением.

Власти отмечают, что спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут извлечены из-под обломков тела всех погибших. В поисково-спасательных работах задействованы около 2 тыс. человек. Также отмечается, что в ходе расследования инцидента правоохранительные органы задержали десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая 10-этажное здание обрушилось в городе Абадан на юго-западе Ирана. По первым данным, погибли пятеро человек, еще около 80 оказались под завалами.