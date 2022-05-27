Вашингтон, 28 мая, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте, определяемые международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s (S& P), были понижены с уровня «B-/B» до «CCC+/C». Об этом 28 мая сообщает пресс-служба агентства.

Globes.co.il Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P)

пресс-служба S& P «S& P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня «B-/B» до «CCC+/C».

Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги страны в национальной валюте остались на уровне «B-/B», прогноз «негативный».

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «Caa2» до «Caa3», а также изменило прогноз на «негативный».