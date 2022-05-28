Москва, , 08:29 — REGNUM Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Елена Драпеко прокомментировала скандал вокруг певицы Наргиз Закировой. Об этом сообщил 27 мая портал StarHit.

Наргиз (сс) Равиль Иткулов

«Сегодня она уезжает, мы её отправляем за безобразие. Вместе с этим уйдет и ее популярность. Она была эдакой ресторанной, певицей. Вот и снова станет ресторанной», — рассказала Драпеко. Помимо этого, депутат призналась, что не уважает артистов, которые критикуют Россию из-за желания угодить западным странам.

Ранее певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной подобного решения стала активная критика исполнительницей действий российской армии.