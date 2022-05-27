Рамалла , 28 мая, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Не менее 241 палестинца пострадали в результате столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщили в пресс-службе Красного полумесяца.

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Речь идет о стычках в районах Бейт Даджан, Бейта, Хавара и Кфар Кадум в провинции Наблус. Ранее министерство здравоохранения Западного берега объявило о гибели палестинского подростка, который получил ранения в столкновениях с военнослужащими Израиля в районе города Вифлеем.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая сотрудники израильской пограничной стражи разогнали митинг жителей Ливана на участке границы в районе ливанского города Аль-Адайса. Участники акции протеста потребовали прекратить агрессию против Палестины и исламских святынь в Иерусалиме.