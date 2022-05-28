Киев, 28 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Украинская певица Вера Брежнева (Вера Киперман) сменила род занятий. Об этом написал 27 мая Telegram-канал «‎Светские хроники»‎.

Скриншот видео на YouTube Вера Брежнева

Как сообщил источник, исполнительница работает в центре гуманитарной помощи в Польше, где сортирует коробки и управляет погрузчиком. Помимо этого, Брежнева также выступает в качестве ведущей на местных мероприятиях.

Напомним, что в конце марта 2022 года Вера Брежнева покинула территорию России. На текущий момент певица находится в Польше, где занимается благотворительной деятельностью.