Нью-Йорк, США, , 00:23 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 мая — последнего рабочего дня недели — ростом на фоне позитивных корпоративных новостей и макростатистики. Вновь лидирует Nasdaq.

Рост (сс) geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 575,77 пункта (1,76%), до уровня 33 212,96 пункта. S& P 500 подорожал на 100,40 пункта (2,47%), до уровня 4158,24 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 390,48 пункта (3,33%), до уровня 12 131,13 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,93 (0,82%), до уровня $115,02 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 мая ростом на фоне позитивных корпоративных новостей.

Читайте также: Курс рубля продолжает снижаться на Московской бирже

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день ростом на корпоративном позитиве