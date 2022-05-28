Москва, , 08:27 — REGNUM Российская певица Анна Плетнёва поделилась историей о том, как едва не погибла от рук фаната. Об этом 27 мая сообщил портал StarHit.

Анна Плетнёва, солистка группы «Винтаж» Скриншот видео в YouTube

«Чуть не стала жертвой поклонника. После концерта в Санкт-Петербурге выходила из Ледового дворца, как ко мне метнулся фанат. Охрана, зная, что я в теплых отношениях со своими поклонниками, отнеслась спокойно, но мужчина схватил меня и стал душить. Только по моим крикам, совсем не похожим на восторженные, они все поняли и тут же парня оттащили», — заявила артистка. Также Плетнёва добавила, что причиной агрессивного поведения поклонника стало то, что она игнорировала сообщения от него в соцсетях.

Напомним, что Анна Плетнёва начала творческую деятельность в конце 1990-х годов. С 2006 года является участницей группы «Винтаж», однако в последнее время ведёт преимущественно сольную карьеру.

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