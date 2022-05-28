Мадрид, 28 мая 2022, 00:22 — REGNUM Согласно данным испанского издания As, «Севилья» согласилась отпустить 23-летнего центрального защитника сборной Франции Жюля Кунде в лондонский «Челси» за 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Севилья» планирует выручить за трансфер своего лидера 75 миллионов евро. При этом трансферная стоимость Кунде, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.
В прошедшем завершившемся сезоне испанской Примеры 2021/22 Жюль Кунде принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также французский защитник получил две желтые и две красные карточки.