Мадрид, 28 мая, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Согласно данным испанского издания As, «Севилья» согласилась отпустить 23-летнего центрального защитника сборной Франции Жюля Кунде в лондонский «Челси» за 60 миллионов евро.

Adrien33000 Жюль Кунде

Ранее сообщалось, что «Севилья» планирует выручить за трансфер своего лидера 75 миллионов евро. При этом трансферная стоимость Кунде, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

В прошедшем завершившемся сезоне испанской Примеры 2021/22 Жюль Кунде принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также французский защитник получил две желтые и две красные карточки.