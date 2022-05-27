Белоруссия закрывает пограничную полосу с Украиной
Минск, 28 мая, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Государственный пограничный комитет Белоруссии временно ограничил въезд в пограничную полосу рядом с украинской границей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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«В целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня по 31 августа 2022 года временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области», — говорится в сообщении погранкомитета.
Ограничения не коснутся лиц, которые работают в пограничной полосе или охраняют границу.
Как сообщалоИА REGNUM, президент БелоруссииАлександр Лукашенко 26 мая заявил о создании в Вооруженных силах оперативного командования на украинском направлении.