Лондон, , 00:15 — REGNUM 52-летний итальянский специалист Антонио Конте останется на посту главного тренера лондонского «Тоттенхэма» на следующий сезон. Об этом 27 мая сообщило издание ESPN.

Антонио Конте Clément Bucco-Lechat

По информации источника, Конте принял решение остаться в «Тоттенхэме» после продолжительных переговоров с управляющим директором «шпор» Фабио Паратичи.

Под руководством Антонио Конте «шпоры», одержав 22 победы, потерпев 11 поражений и набрав 71 очко, заняли четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. По итогам сезона «Тоттенхэм» обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов УЕФА 2022/23.