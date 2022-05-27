Ньон, Швейцария, 28 мая, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Сборные Украины и Белоруссии по футболу будут разводиться при жеребьевке турниров под эгидой УЕФА, говорится на сайте организации.

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Такое решение исполком УЕФА принял «для обеспечения беспрепятственного проведения соревнований, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть полностью гарантирована из-за наличия конфликта [на Украине]».

Вердикт вступил в законную силу. Как сообщало ИА REGNUM, в марте исполком УЕФА запретил проводить матчи турниров под своей эгидой на территории Белоруссии.