Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Американский актёр Маколей Калкин примет участие в съёмках картины «Богатый грипп» режиссёра Гальдера Гастелу-Уррутии («Платформа»). Об этом 27 мая сообщило издание Variety.

Маколей Калкин Кадр из интервью на телевидении

Предстоящий фильм расскажет о неизвестном смертельном вирусе, которым заражаются лишь очень обеспеченные люди. Вместе с Калкиным в ленте также снимется актёр Даниэль Брюль.

Напомним, что Маколей Калкин прославился ещё в детском возрасте благодаря появлению в серии фильмов «Один дома» в начале 1990-х годов. В настоящее время актёр продолжает активно сниматься в кино, а также создаёт авторские проекты.

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